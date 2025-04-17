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Пушич: Нам еще играть против Динамо, борьба не закончена

Премьер-лига

До завершения сезона осталось шесть туров

Пушич: Нам еще играть против Динамо, борьба не закончена

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после победы над "Кривбассом" (2:1) подчеркнул, что команда еще в игре за титул УПЛ.

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"Много туров впереди, шансы еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы еще побороться за первое место. Будем бороться до последнего тура.

Нам еще играть против "Динамо", так что борьба не закончена", - сказал Пушич.

На данный момент "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 53 очка. На второй строчке идет "Александрия" с 54 пунктами, а лидерство удерживает "Динамо" (60). До завершения сезона осталось шесть туров.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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