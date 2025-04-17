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Почти 227 дней. Матч Кривбасс - Шахтер стал самым самым длинным по продолжительности в УПЛ
Начали 1 сентября, закончили - 16 апреля
shakhtar.com
"Кривбасс" и "Шахтер" наконец-то завершили поединок 5-го тура, который начался 1 сентября 2024 года и закончился 16 апреля 2025 года. Таким образом, между стартовым и финальными свистками прошло 326 760 минут или почти 227 дней.
В итоге, "горняки" одержали победу со счетом 2:1.
Таким образом, эта встреча войдет в историю Чемпионатов Украины как самая длинная во время соревнований.
Напомним, что матч прошел на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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