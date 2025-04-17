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Риццоли разобрал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче Рух - Александрия
Главный эксперт УАФ признал ошибку арбитров
фото из свободных источников
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал скандальный эпизод в матче 24-го тура УПЛ "Рух" - "Александрия" (1:1), когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.
Риццоли признал, что судьи ошиблись, не назначив пенальти в данном эпизоде.
"К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре.
Рука игрока "Руха" была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям нужно было назначать пенальти", – сказал Риццоли.
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