Риццоли разобрал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче Рух - Александрия

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал скандальный эпизод в матче 24-го тура УПЛ "Рух" - "Александрия" (1:1), когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.

Риццоли признал, что судьи ошиблись, не назначив пенальти в данном эпизоде.

"К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре.

Рука игрока "Руха" была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям нужно было назначать пенальти", – сказал Риццоли.