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"Таких пенальти можно ставить 10 за игру", - Пушич снова упомянул судейство в матче Кривбассом
Итог матча с Кривбассом от наставника горняков
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог доигровки
"Очень важна победа при необычных обстоятельствах. Нелегко играть 40 минут, возвращаться, преодолевать долгий путь, снова слышать тревогу именно в той части игры, где мы доминировали и демонстрировали отличный футбол. И снова игра была прервана. Но мы смогли вернуться. Знали, что сопернику нечего терять, он поставит на карту все.
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У нас было много длинных передач, много дуэлей. Что я могу сказать? Думаю, в тот момент, когда мы вели 2:0, и забили третий мяч, по-моему, это был чистый гол. Мы также имели возможность забить четвертый. Затем оппоненты не реализовали пенальти, который, по моему мнению, был назначен слишком опрометчиво. Я видел этот эпизод, сейчас на видео с лучшего ракурса, и могу говорить увереннее. Так можно за одну игру назначить 10 пенальти! Вообще забудем об этом. Самое важное – что мы выиграли. Это очень важно. Мы в безопасности и теперь возвращаемся в Киев. Мы сделали то, что было нужно – выиграть и уехать.
Воздушные тревоги? К сожалению, у нас уже были подобные ситуации. Очень короткие промежутки времени, чтобы поговорить, ободрить друг друга. Были мотивационные слова, а также обсуждались определенные тактические аспекты. Мы были в подобных ситуациях и знаем, что нужно делать. Я думаю, мы это показали", - сказал Пушич.
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