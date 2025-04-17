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"Таких пенальти можно ставить 10 за игру", - Пушич снова упомянул судейство в матче Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Итог матча с Кривбассом от наставника горняков

"Таких пенальти можно ставить 10 за игру", - Пушич снова упомянул судейство в матче Кривбассом

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог доигровки матча 5-го тура УПЛ с "Кривбассом" (2:1).

"Очень важна победа при необычных обстоятельствах. Нелегко играть 40 минут, возвращаться, преодолевать долгий путь, снова слышать тревогу именно в той части игры, где мы доминировали и демонстрировали отличный футбол. И снова игра была прервана. Но мы смогли вернуться. Знали, что сопернику нечего терять, он поставит на карту все.

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У нас было много длинных передач, много дуэлей. Что я могу сказать? Думаю, в тот момент, когда мы вели 2:0, и забили третий мяч, по-моему, это был чистый гол. Мы также имели возможность забить четвертый. Затем оппоненты не реализовали пенальти, который, по моему мнению, был назначен слишком опрометчиво. Я видел этот эпизод, сейчас на видео с лучшего ракурса, и могу говорить увереннее. Так можно за одну игру назначить 10 пенальти! Вообще забудем об этом. Самое важное – что мы выиграли. Это очень важно. Мы в безопасности и теперь возвращаемся в Киев. Мы сделали то, что было нужно – выиграть и уехать.

Воздушные тревоги? К сожалению, у нас уже были подобные ситуации. Очень короткие промежутки времени, чтобы поговорить, ободрить друг друга. Были мотивационные слова, а также обсуждались определенные тактические аспекты. Мы были в подобных ситуациях и знаем, что нужно делать. Я думаю, мы это показали", - сказал Пушич.

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Источник:
Інстаграм Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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