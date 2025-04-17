Тяжба продолжается. Шахтер готовится к разбирательству дела против Тете и Галатасарая в Лозанне

" Шахтер " продолжает судиться против своего бывшего игрока Тете и турецкого "Галатасарая".

После начала полномасштабного вторжения России Тете поиграл в арендах за "Лион" и "Лестер", а в 2023 году отказался возвращаться в украинскую команду, подписал уже полноценный 4-летний контракт с "Галатасараем" и подчеркнул, что из-за войны в Украину не вернется.

В "Галатасарае" бразилец провел один сезон и был продан в "Панатинаикос" ориентировочно за 10 миллионов евро, хотя турецкий гранд получил Тете бесплатно, несмотря на контракт с "Шахтером".

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В итоге, после запросов "Шахтера", ФИФА постановила, что "Галатасарай" должен выплатить "горнякам" 2,3 миллиона евро компенсации, а сумму должны отдать клуб и игрок в равных долях.

После этого решения "Галатасарай" и Тете подали иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Именно это дело и будет рассматривать CAS 24 апреля, о чем и говорится на официальном сайте суда.

Отметим, что решение CAS будет окончательным и не подлежит дальнейшим апелляциям.