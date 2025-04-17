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Вячеслав Суркис: Видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось
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"Честно говоря, я с детства увлекался футболом: дома всегда были темы о футболе, футбольных каналах, с отцом дома играл.
Еще видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось. Но начал я в поле, кажется, нападающим, а потом, помню, был момент, что настолько устал бегать и попросил тренера стать на ворота. После этого в поле я уже не вернулся", - рассказал Вячеслав Суркис.
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