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Вячеслав Суркис: Видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось

Премьер-лига
Обновлено

Кипер Динамо - о своих первых шагах в футболе

Вячеслав Суркис: Видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис, который по совместительству является также сыном экс-президентом клуба и УАФ Григория Суркиса, рассказал о своих первых шагах в футболе.

"Честно говоря, я с детства увлекался футболом: дома всегда были темы о футболе, футбольных каналах, с отцом дома играл.

Еще видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось. Но начал я в поле, кажется, нападающим, а потом, помню, был момент, что настолько устал бегать и попросил тренера стать на ворота. После этого в поле я уже не вернулся", - рассказал Вячеслав Суркис.

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Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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