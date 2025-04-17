Вячеслав Суркис: Видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось

Голкипер " Динамо " U-19 Вячеслав Суркис, который по совместительству является также сыном экс-президентом клуба и УАФ Григория Суркиса, рассказал о своих первых шагах в футболе.

"Честно говоря, я с детства увлекался футболом: дома всегда были темы о футболе, футбольных каналах, с отцом дома играл.

Еще видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось. Но начал я в поле, кажется, нападающим, а потом, помню, был момент, что настолько устал бегать и попросил тренера стать на ворота. После этого в поле я уже не вернулся", - рассказал Вячеслав Суркис.