"У меня нет никаких вопросов об идентичности", - Ашур рассказал о своем детстве в Ливане и Украине

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур Рассказал о своем детстве, которое он проводил в Ливане и Украине.

– Расскажите о своем детстве в Одессе. Как оно сформировало вас?

– Я родился в Одессе в 1988 году. Мой отец – ливанец, а мама – украинка из Одессы. Они познакомились в одном из одесских учебных заведений, куда отец приехал на обучение по международной программе обмена студентов. Насколько я понимаю, это было достаточно распространено в то время.

В 1992 году мы с родителями переехали в Ливан, где я учился и проживал до 1999 года, пока мне не исполнилось 11. Собственно, период моей жизни прошел между двумя странами: учебный год я проводил в Ливане, а на каникулы и лето всегда приезжал в Одессу.

Это был очень интересный опыт – жить между двумя культурами, в двух совершенно разных средах. Конечно, в первые годы моей жизни на меня больше влияла самая ливанская среда, ведь там я проводил большинство времени. А когда мы вернулись в Украину, мое формирование и рост как личности происходило преимущественно в украинской среде – в Одессе.

– Как на вас повлияло сочетание двух разных культур?

– Если говорить в целом о влиянии культуры на формирование человека – это, на мой взгляд, бесконечная тема. В моем случае, оглядываясь назад, анализируя свое прошлое, я могу сказать: полностью убежден, что личность формируется исключительно под влиянием среды. Нам следует это осознавать, и, к сожалению, иногда это происходит либо слишком поздно, либо не происходит вообще. И пока так продолжается, миром и дальше будет руководить сплошной невежда – что без преувеличения вызывает большое сожаление.

Детство в Ливане оказало на меня огромное влияние. Невероятно важна была школа, в которой я учился. Это была американская школа. Учебный процесс был чрезвычайно структурирован, методика – глубоко погружающая. Ты с радостью, с удовольствием шел в школу каждый день, хотел учиться, хотел развиваться. Ты буквально абсорбировал знания – настолько качественно они казались, что их невозможно было не усвоить.

Это были 90-е годы, но у нас уже существовали современные компьютерные классы. Я с радостью принимал участие в научных ярмарках. Сначала нужно было создать проект в классе, и только если его сочли достойным – он попадал на открытый форум, где ученики из разных школ представляли свои идеи. У нас постоянно проходили разные представления, был фокус на физическом развитии. Кроме общих уроков физкультуры можно было заниматься футболом, баскетболом, акробатикой, легкой атлетикой – конечно, все это в пределах школы.

Мой день был четко структурирован – я знал, с чего он начнется и чем закончится. Кроме школьных занятий, которые не были слишком сложными, я еще долго занимался каратэ. Эта среда, теперь могу уверенно сказать, стала базисом того, что я сейчас считаю своими основными ценностями – структурированность, дисциплина, жажда развития и познания чего-то нового. Это мой жизненный и профессиональный приоритет.

Вернувшись в Украину в возрасте 11 лет, я оказался в совершенно новой для себя среде. Ведь одно – проводить лето с родными или друзьями, а совсем другое – жить постоянно в другой культуре. Это как в шутке: есть туризм, а есть эмиграция.

В Украине для меня открылся новый мир. Больше воли, больше возможностей выбирать, что для тебя полезно, а что – нет. Но когда ты еще не понимаешь этого, нет опыта, ты делаешь выводы уже из собственных действий, из собственных ошибок. Нужно искать ответы на вопросы – иногда в условиях, которые неструктурированы и нетривиальны.

Это была совсем другая среда, но она стала для меня родной, потому что именно в Украине я рос и формировался. И я считаю, что мне очень посчастливилось иметь возможность прожить опыт двух разных культур.

Ну и, конечно, по моему мнению, с каждой культуры следует брать максимум – все лучше всего.

Но в то же время мы – люди, и всегда стремимся обрести свою идентичность. И сегодня, родившись в Украине, проведя здесь свои лучшие годы, юношество, годы взросления, у меня нет никаких вопросов об идентичности.