Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тур растянулся на 229 дней. УПЛ назвала лучших тренера, игрока и символическую сборную 5-го тура
Также известна и символическая сборная тура
ФК Рух
Определение лучших затянулось из-за доигровки матча "Кривбасс" - "Шахтер" (1:2), который состоялся только в среду, 16 апреля.
В итоге, звание лучшего тренера досталось наставнику "Руха" Виталию Пономареву, команда которого разгромила "Ингулец" 5:0.
Ну а лучшим игроком был признан форвард "Руха" Игорь Краснопир, который в этом же матче отгрузил "Ингульцу" два гола.
Символическая сборная 24-го тура УПЛ выглядит следующим образом:
Вратарь: Евгений Кучеренко ("ЛНЗ")
Защитники: Александр Мартынюк ("Александрия"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Александр Тымчик ("Динамо")
Полузащитники: Александр Назаренко ("Полесье"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Клим Приходько ("Левый Берег"), Петар Мичин ("Заря"), Илья Квасница ("Рух")
Нападающий: Игорь Краснопир ("Рух")
В общем эксперты вспоминали 21 футболиста и 1 тренера на звание героев 5-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.
Популярное сейчас
- Большие деньги. Названа зарплата Бущана в Аль-Шабабе
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО