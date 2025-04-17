Тур растянулся на 229 дней. УПЛ назвала лучших тренера, игрока и символическую сборную 5-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 5-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Определение лучших затянулось из-за доигровки матча "Кривбасс" - "Шахтер" (1:2), который состоялся только в среду, 16 апреля.

В итоге, звание лучшего тренера досталось наставнику "Руха" Виталию Пономареву, команда которого разгромила "Ингулец" 5:0.

Ну а лучшим игроком был признан форвард "Руха" Игорь Краснопир, который в этом же матче отгрузил "Ингульцу" два гола.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Евгений Кучеренко ("ЛНЗ")

Защитники: Александр Мартынюк ("Александрия"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Александр Тымчик ("Динамо")

Полузащитники: Александр Назаренко ("Полесье"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Клим Приходько ("Левый Берег"), Петар Мичин ("Заря"), Илья Квасница ("Рух")

Нападающий: Игорь Краснопир ("Рух")

В общем эксперты вспоминали 21 футболиста и 1 тренера на звание героев 5-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.