Риццоли назвал ошибку арбитра в эпизоде с удалением защитника Динамо в матче с Кривбассом

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал эпизод в матче 24-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо" (0:2) с удалением центрбека киевлян Дениса Попова.

Читайте также Риццоли разобрал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче Рух - Александрия

Риццоли считает, что арбитр матча Николай Балакин совершил ошибку, так как должен был удалять Попова за явный фол сразу, в то время как судья сначала показал игроку желтую карточку, а красную выписал уже после просмотра ВАР.

Детально о ситуации Риццоли пояснил в данном видео: