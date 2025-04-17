  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Риццоли назвал ошибку арбитра в эпизоде с удалением защитника Динамо в матче с Кривбассом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Риццоли назвал ошибку арбитра в эпизоде с удалением защитника Динамо в матче с Кривбассом

Премьер-лига

Главный эксперт по арбитражу УАФ детально разобрал эпизод

Риццоли назвал ошибку арбитра в эпизоде с удалением защитника Динамо в матче с Кривбассом

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал эпизод в матче 24-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо" (0:2) с удалением центрбека киевлян Дениса Попова.

Читайте такжеРиццоли разобрал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче Рух - Александрия

Риццоли считает, что арбитр матча Николай Балакин совершил ошибку, так как должен был удалять Попова за явный фол сразу, в то время как судья сначала показал игроку желтую карточку, а красную выписал уже после просмотра ВАР.

Детально о ситуации Риццоли пояснил в данном видео:

По теме
yellow-arrow
Тур растянулся на 229 дней. УПЛ назвала лучших тренера, игрока и символическую сборную 5-го тура
yellow-arrow
"У меня нет никаких вопросов об идентичности", - Ашур рассказал о своем детстве в Ливане и Украине
yellow-arrow
Вячеслав Суркис: Видел, как мой отец на воротах когда-то играл, и мне понравилось
Кривбасс (Кривой Рог) Никола Риццоли Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости