Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Риццоли назвал ошибку арбитра в эпизоде с удалением защитника Динамо в матче с Кривбассом
Главный эксперт по арбитражу УАФ детально разобрал эпизод
Фото пресслужби ФК "Динамо"
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал эпизод в матче 24-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо" (0:2) с удалением центрбека киевлян Дениса Попова.
Риццоли считает, что арбитр матча Николай Балакин совершил ошибку, так как должен был удалять Попова за явный фол сразу, в то время как судья сначала показал игроку желтую карточку, а красную выписал уже после просмотра ВАР.
Детально о ситуации Риццоли пояснил в данном видео:
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Большие деньги. Названа зарплата Бущана в Аль-Шабабе
- Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Александрия и Рух побили рекорд УПЛ, который держался 21 год
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000