Чемпионат U-19. Динамо с неприличным счетом разгромило Оболонь. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура чемпионата U-19 принимало "Оболонь". Особой борьбы в матче не получилось – динамовцы разгромили соперника 7:0.

"Бело-синие" одержали пока самую крупную победу в 2025 году, хотя не самую крупную в этом сезоне, и продолжают удерживать лидерство в чемпионате U-19.

"Динамо" — "Оболонь" 7:0

Голы: Кремчанин (17, 28), Люсин (34), Редушко (68, с пенальти), Задорожный (77, с пенальти), Осипенко (81), Пономаренко (86).

Предупреждения: Титов (73), Сидельников (85).

"Динамо": Суркис — Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко — Ищенко (Озимай, 46), Саленко (Пономаренко, 46), Люсин (Белый, 71), Кремчанин (Осипенко, 60), Редушко (Задорожный, 75) — Герич.

"Оболонь": Мартынов — Лящук (Хомич, 71), Фещенко, Титов, Буренко — Наливайко (Давыдок, 63), Корх (Куделя, 46), Сидельников, Козлов, Юшко (Товарчи, 46) — Князев (Черный, 46).