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Защитник Черноморца в матче с Оболонью установил рекорд текущего сезона УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав Кисиль выполнил 13 навесов

Защитник Черноморца в матче с Оболонью установил рекорд текущего сезона УПЛ

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ против "Оболони" (0:1) правый защитник "Черноморца" Ярослав Кисиль выполнил 13 навесов, что стало новым рекордом текущего сезона чемпионата.

Одессит, кстати, стал первым футболистом УПЛ, исполнившим 10 и более навесов за один матч в 2025 году.

Также Кисель стал лучшим игроком 24-го тура в Чемпионате УПЛ по количеству точных навесов – 5 (точность 38%).

Интересно, что остальные игроки "Черноморца" в матче против "Оболони" вместе выполнили лишь 7 навесов — почти вдвое меньше одного Киселя.

В общем рейтинге сезона-2024/25 по среднему количеству навесов лидер - Владислав Велетень ("Колос"), его показатель - 6,03 навеса в пересчете на 90 минут игрового времени.

В топ-5 сезонного рейтинга также входят: Денис Антюх ("Заря") - 5,67, Ростислав Лях ("Рух") - 4,96, Рафаэль Бандейра ("Кривбасс") - 4,84 и Алексей Сыч ("Рух", "Карпаты") - 4,61. Лучшая точность в этой пятерке – у Ляха (35%).

Защитник Черноморца в матче с Оболонью установил рекорд текущего сезона УПЛ - изображение 1
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