Сын Григория Суркиса из Динамо рассказал, как он относится к критике в интернете

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис, который по совместительству является также сыном экс-президентом киевского клуба и УАФ Григория Суркиса, рассказал о том, как он относится к критике.

"Честно говоря, я никогда не обращаю внимание на критику в интернете и что-то в этом плане. Я спокойно делаю свое дело, тренируюсь и прогрессирую с каждым днем. И обращаю внимание на критику и на то, что акцентируют внимание наши тренеры и специалисты. За что-то другое даже не обращаю внимания и не думаю", – сказал Суркис.

Напомним, что в нынешнем сезоне Суркис-младший провел в составе "Динамо" U-19 29 матчей: 15 пропущенных голов, а также 16 встреч на ноль.