Впереди - дерби с Шахтером. Тренер Динамо U-19 - о разгроме Оболони и грядущем классическом

Главный тренер юношеской команды киевского "Динамо" (U-19) Игорь Костюк поделился эмоциями после победы своей команды над сверстниками из "Оболони" (7:0).

– Показалось, что сегодня вашей команде удавалось на поле все. Вы полностью удовлетворены действиями своих подопечных?

- Сегодня было и хорошее содержание игры, и был достигнут результат. Исправили ошибки, которые были в предыдущих играх, поэтому одержали уверенную победу. Если бы не вратарь команды соперников, могли больше забивать. Рад, что нападающие наши забили, плюс во всех звеньях был хороший баланс.

– Первые два гола произошли в результате атак левым флангом. Вы нащупали слабое место у соперника?

- Мы всегда просим игроков, когда насыщенная оборона у соперника, когда многие игроки внутри "закрываются", то больше нужно играть через фланги. И сегодня это нам и принесло первые забитые мячи.

– Кремчанин отличился дублем, он является одним из двух лучших бомбардиров чемпионата. По вашему мнению, это игрок, который уже полностью готов ко взрослому футболу?

– Дима является лидером нашей команды, стабильный игрок, имеет хорошую реализацию. Он один из тех, кто в трудные моменты берет на себя инициативу и в нужный момент забивает важные мячи.

– Эффектный гол забил Люсин. Вы даете установку почаще бить издалека или подобные голы скорее импровизация игроков?

- Мы разговариваем с игроками, что когда мяч находится в непосредственной близости от штрафной в средней зоне, то по возможности нужно пробивать по воротам. Сегодня было еще несколько моментов у Павла, когда он за счет дриблинга хотел обыграть соперника, но при этом терял мяч. Но подсказали, что в той зоне не нужно обыгрывать оппонентов, а переводить мяч либо наносить удар, либо отдавать на фланг. Он отправился, после чего и забил свой гол.

- Результативные замены можно сказать поддержали командный тонус, желание идти вперед, несмотря на уже разгромный счет на табло? Ведь вышедшие на замену игроки тоже отметились голами...

- Всегда говорю игрокам, что не нужно останавливаться, каким бы ни был счет. Мы играем свою игру, создаем моменты, готовимся к быстрым контратак на наши ворота, и сегодня это сработало – и защитники были готовы к быстрым атакам на наши ворота, не давали их создавать, и вышедшие на замену футболисты добавили свежести, креатива. За счет этого агрессивно играли впереди и забили свои мячи. Как я уже говорил, забили наши нападающие – и Федя, и Мотя, что не может не радовать.

– Впереди ключевой матч завершающей части сезона с "Шахтером". С какими мыслями подходите к игре, как будете настраивать команду?

– У нас все матчи решающие – и с "Шахтером", и с "Черноморцем", и с "Колосом". Все оставшиеся матчи до завершения сезона являются решающими. Нет одной какой-то особой игры. Поэтому двигаемся постепенно, будем готовиться к матчу с "Шахтером", и дальше уже к завершению чемпионата.