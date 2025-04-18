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Ворскла – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Олександрія
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и "Александрией".
Один из лидеров Украинской Премьер-лиги приедет в гости к одному из аутсайдеров первенства. "Ворскла" болтается на 14-й строчке, в то время как "Александрия" бережно охраняет 2-е место в турнирной таблице и ожидает осечки "Динамо". Смогут ли полтавчане преподнести сюрприз? Или команда Ротаня спокойно заработает три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 18 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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