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Ворскла – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ворскла – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

Олександрія

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и "Александрией".

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Один из лидеров Украинской Премьер-лиги приедет в гости к одному из аутсайдеров первенства. "Ворскла" болтается на 14-й строчке, в то время как "Александрия" бережно охраняет 2-е место в турнирной таблице и ожидает осечки "Динамо". Смогут ли полтавчане преподнести сюрприз? Или команда Ротаня спокойно заработает три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 18 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Ворскла (Полтава) ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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