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Ворскла - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fco.com.ua
"Ворскла" и "Александрия" будут открывать 25-й тур УПЛ в Полтаве.
Полтавчане в прошлом туре уступили "Полесью" (0:2), а "горожане" не удержали победу над "Рухом" (1:1).
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 25-й тур. 18.04.2025
Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского
"Ворскла" 13:00 "Александрия"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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