"На поле друзей нет". Защитник Руха - о предстоящем матче с Карпатами

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал, как команда готовится к матчу с "Карпатами".

"Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с "Колосом", сыграли вничью с претендентом на чемпионство - "Александрией". Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.

Мы готовимся к этому поединку как и к другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой игре и тренируемся с полной самоотдачей. "Руху" хочется показать себя как можно лучше.

Да, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хотя в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет - каждый захочет получить положительный результат для своей команды", - заявил Дидык.