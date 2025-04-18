  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "На поле друзей нет". Защитник Руха - о предстоящем матче с Карпатами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"На поле друзей нет". Защитник Руха - о предстоящем матче с Карпатами

Премьер-лига

Каждая команда настроена на победный результат

"На поле друзей нет". Защитник Руха - о предстоящем матче с Карпатами

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал, как команда готовится к матчу с "Карпатами".

"Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с "Колосом", сыграли вничью с претендентом на чемпионство - "Александрией". Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.

Мы готовимся к этому поединку как и к другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой игре и тренируемся с полной самоотдачей. "Руху" хочется показать себя как можно лучше.

Да, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хотя в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет - каждый захочет получить положительный результат для своей команды", - заявил Дидык.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Львовское дерби состоится в субботу, 19 апреля. Старт встречи запланирован на 13:00.

По теме
yellow-arrow
Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо: глоток стабильности или шаг назад?
yellow-arrow
Ворскла – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
yellow-arrow
Динамо – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2025
Рух (Львов) Роман Дидык Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости