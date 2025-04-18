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"На поле друзей нет". Защитник Руха - о предстоящем матче с Карпатами
Каждая команда настроена на победный результат
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал, как команда готовится к матчу с "Карпатами".
"Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с "Колосом", сыграли вничью с претендентом на чемпионство - "Александрией". Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.
Мы готовимся к этому поединку как и к другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой игре и тренируемся с полной самоотдачей. "Руху" хочется показать себя как можно лучше.
Да, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хотя в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет - каждый захочет получить положительный результат для своей команды", - заявил Дидык.
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Львовское дерби состоится в субботу, 19 апреля. Старт встречи запланирован на 13:00.
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