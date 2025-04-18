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Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В пятницу состоится ещё один матч 25-го тура, в котором "Динамо" примет "Оболонь". Поединок пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

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"Бело-синие" продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая вторую "Александрию" на 6 очков. Тогда как "пивовары" ведут борьбу за выживание - подопечные Сергея Шищенко занимают 12-е место, имея в активе 24 очка.

Киевское дерби начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 25-й тур. 18.04.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Динамо" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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