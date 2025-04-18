Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо: глоток стабильности или шаг назад?

Руководство киевского "Динамо" официально сообщило, что Виталий Буяльский продлил контракт с клубом до 2027 года. Стороны не афишировали финансовые детали, однако очевидно, что соглашение предполагает повышение статуса игрока внутри клуба. Это не просто техническое продление. Это — ставка на человека, который уже почти десятилетие является стержнем и символом "Динамо".

"Сначала мы с президентом поговорили по телефону, потом встретились с ним с глазу на глаз и договорились о деталях за короткий промежуток времени. Мой предыдущий контракт заканчивался через два месяца – летом, я был сконцентрирован на команде и хотел максимально ей помочь и проявить себя. Видимо, клуб это заметил и предложил мне новый контракт – я этому обрадовался", – прокомментировал Виталий в своем интервью.

Этот шаг вызвал бурную реакцию в среде экспертов и болельщиков. Кто-то видит в этом акт лояльности и правильный ход, кто-то — признак отсутствия прогресса и новых идей. Но чтобы понять масштаб события, нужно вернуться к началу.

Путь капитана: кто такой Буяльский

Воспитанник академии "Динамо", Виталий Буяльский прошел путь от резервиста до лидера основы. Ему 32, но он все еще в отличной физической форме, его показатели по интенсивности одни из лучших в команде. Предыдущие сезоны были более заметны в контексте забитых голов, но в этом Виталий делает акцент на командных достижениях и правильно расставил приоритеты. Если начать с банального, то в рамках УПЛ полузащитник отметился 12 результативными действиями (6+6) и это еще чемпионат не окончен. Но нужно смотреть глубже и обратить внимание на атакующие показатели, которые как правило находятся в тени.



Начать стоит с того, что Виталий все-таки полузащитник и его "хлеб" – это разгон атак и передачи. по количеству созданных моментов Буяльский имеет лучший показатель в команде (41). Из этого и вытекает его роль в команде, потому как без него "Динамо" будет весьма тяжело разрывать выстроенные линии оппонентов. Процент точных передач также находится в числе первых и составляет около 90%. А вот и самое интересное – это xG (ожидаемые голы) и xA (ожидаемые передачи). Здесь показатель на 90 минут составляет около 0.6, что является высоким уровнем для центрального полузащитника. Он не просто мотор, он — сердце этой команды.

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"Если у нас есть кто-то, кто может повести за собой — это Буяльский. Он знает, когда включиться, когда успокоить, когда накрутить соперника на грани фола", — делился мнением Мирча Луческу еще в 2022 году.

Тактический хамелеон

Буяльский — типичный "8-й номер", но с возможностью сместиться и в "десятку", и в ложную "девятку". Его роль постоянно варьируется. Против слабых соперников он уходит выше, против сильных — опускается вглубь. В нынешнее время игроки такого уровня ценятся тренерами по всему миру. Потому как именно универсальность является ключом к успеху. Ни для кого не секрет, что в текущем сезоне случается множество травм и вот как раз таки здесь возникают серьезные проблемы в клубах. Но тот же Микель Артета прекрасно адаптирует полузащитников на позицию форварда, а Карло Анчелотти смело заигрывает опорников в обороне. Так и Виталия может смело быть задействован в разных формациях на футбольном поле.

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По данным многих футбольных ресурсов, средняя позиция Буяльского по ходу матчей за последние 2 сезона сместилась на 12 метров ближе к атаке. Это говорит о доверии и желании использовать его креатив ближе к чужой штрафной. Примечательно, что на различных аналитических ресурсах позиции Виталия выглядят разнообразно. Начиная с номинальной – ЦАП (центральный атакующий полузащитник) и заканчивая левым флангом с нападающим. Так что Шовковскому однозначно повезло с таким универсальным игроком, который будет в его распоряжении еще несколько сезонов.

"Когда ты не знаешь, что делать с мячом — отдай Буяльскому", — шутят в команде. Он лучший в команде по количеству передач в финальную треть и второй по входам в штрафную.

Буяльский как зеркало "Динамо"

Интересно, что форма Буяльского часто отражает форму всей команды. Когда он хорош — "Динамо" играет с искрой. Когда его выключают — у команды обостренный кризис идей.

"Он — метафора "Динамо": опыт, техника, бойцовский дух и вечная привязанность к прошлому", — так описал Виталия один из футбольных экспертов.

Действительно, Буяльский часто становится невидимым в играх против топов, когда соперники агрессивно закрывают центр. И в таких матчах "Динамо" теряется. Но этого нельзя сказать про текущий сезон, ведь на сегодняшний момент столичный клуб еще не проигрывал и всегда с высоко поднятой головой проходил серьезных оппонентов.

"Хотел бы помогать команде на поле побеждать в каждом матче и в тренировочном процессе тоже. Хочу прогрессировать сам и способствовать прогрессу команды. Это основные задачи. А как будет дальше, знает только Бог", заявил Виталий Буяльский.

В свои 32 он не показывает признаков спада. Нет информации о хронических травмах, он остается в топе по выносливости и интенсивности. Кроме того, у него все еще есть мотивация. Его открытые высказывания о любви к клубу — не просто слова. Но помимо позитивных моментов в продлении контракта есть и опасения. Буяльский — это комфорт. И вот в этом кроется опасность. Когда ты строишь новую команду, тебе нужны вызовы. Оставляя все как есть, ты рискуешь увязнуть в болоте стабильности. Но это не отменяет того факта, что на поле нужен лидер, а лучше не один. Важно понимать, как работает система изнутри и Буяльский – один из последних, кто помнит, как было "Динамо" раньше. Это носитель культуры, который может передать ее молодым.

"Виталий — идеальный пример для молодежи. Он не говорит много, но каждый его выход на поле — это урок", — отмечал Александр Шовковский.

Что дальше?

На протяжении всей карьеры безусловно был интерес со стороны зарубежных клубов. Но сам игрок не особо то и стремился. Он неоднократно заявлял, что не против Европы и попробовать себя там, но всегда хотел быть полезным на родине. Крайне редко можно встретить футболистов, которые преданы своему клубу до конца. Даже несмотря на то, что уровень игры Виталия всегда позволял ему возможность перехода куда-то в Италию, Францию или в ту же Бельгию – он сделал свой выбор в пользу стабильности. И это его сильная сторона.

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Если говорить стратегически, то "Динамо" совершило правильное действие, предложив новый контракт футболисту такого плана. Тренерский штаб может грамотно использовать Виталия здесь и сейчас на поле как игрока, а со временем как наставника. Возможность сочетания этих моделей дает возможность "Динамо" быть на шаг впереди. Потому как есть молодежь, которая будет слушать Виталия и брать пример с воспитанника своего клуба. Не стоит забывать о примере Левандовски в "Барселоне" и его отношения с футболистами академии, которые сейчас играют в основном составе. Он для них как отец, так почему же со временем Виталий не может сделать также?

Буквально незадолго до подписания соглашения у Виталия Буяльского и Александра Шовковского состоялся разговор, и футболист поделился деталями:

"Да, у нас был очень хороший разговор, который помог и мне, и клубу принять это решение. Также советовался с женой и с некоторыми партнерами по команде, узнавал их мнение и то, как они видят ситуацию. О том, как правильно мне поступить, больше спрашивал ребят, которые уже поиграли на высоком уровне. Конечно, они посоветовали остаться, и я тоже этого хотел. Поэтому услышал мнение и футболистов, и президента, и главного тренера — для меня это было очень важно".

Продление контракта с Виталием Буяльским — это не просто футбольное решение. Это выбор философии. Это ставка на человека, который разделяет ценности клуба и может быть проводником для следующего поколения. Это риск? Безусловно. Но в мире, где все меняется слишком быстро, ставка на лояльность и стабильность может стать тем якорем, который удержит клуб от окончательной турбулентности.