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В Кривом Роге провели матч в честь игрока ДЮСШ-1 Кривбасс-84, погибшего от удара РФ
Мальчик активно занимался футболом
Фото: ФК Кривбас
В Кривом Роге провели матч в память о Кирилле Кулике, жизнь которого унесла российская ракета. В крытом манеже Футбольной Академии "Кривбасс" сыграли товарищеский поединок, который посвятили маленькому криворожанину, которого не стало в результате вражеской атаки 11 ноября 2024 года.
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Максим Кулик, муж и отец в один момент потерял всю семью - жену и троих детей. Его старший сын Кирилл занимался футболом, мечтал стать профессиональным игроком и старался не пропускать домашние матчи "Кривбасса".
В этот день на поле встретились ребята из Академии "Кривбасс" и ДЮСШ №1 Кривбасс-84. Именно в последней занимался герой нашего рассказа. Матч начался с минуты молчания в память о маме и маленьких ангелочках. На встрече присутствовал и отец Кирилла, который пожелал всем юным криворожанам никогда не останавливаться на пути к стремлению стать профессиональными футболистами.
Напомним, ранее "Кривбасс" организовал большой сбор для семей погибших детей в Кривом Роге 4 апреля.
Фото: ФК Кривбас
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