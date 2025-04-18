Федорчук: На Динамо еще рано вешать золотые медали

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Валерий Федорчук считает, что интрига в борьбе за чемпионство в УПЛ все еще есть.

- В 26-м туре УПЛ будет громкая вывеска - "Шахтер" будет принимать "Динамо". По вашему мнению, какая из команд имеет преимущество перед "классическим"?

- Знаете, я бы сказал, что это сейчас две равные команды. Преимущество может быть как у "Динамо", так и у "Шахтера". Как говорят, мяч на стороне "Динамо", и они сейчас имеют преимущество в турнирной таблице. Поэтому, они где-то фавориты. Но мы знаем принципиальность таких матчей, и все может быть. Я скажу, что, по моему мнению, "Динамо" минимально победит.

- На "Динамо" уже можно вешать золотые медали или борьба за чемпионство еще не завершена?

- Рано. Поверьте, я был во многих ситуациях, и все до последнего тура было.