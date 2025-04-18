"Посадили на сухой паек". Экс-форвард клуба УПЛ рассказал о невыплатах после 24 февраля

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук, которы ныне выступает за второлиговый "Тростянец", рассказал, почему не хотел продлевать контракт с ровенчанами в период зимней паузы сезона 2021/22.

- Незадолго до полномасштабного вторжения Надеин, Вирт и Вячеслав Шевчук пытались договориться с игроками о продлении контрактов, и в итоге ни с одним из вас не пришли к согласию.

- Со мной была та же ситуация. Имел одни условия, а хотел другие. На них не соглашались.

Опять же, это было на сборах в Турции. Мне звонят и говорят: "Есть команда из Высшей лиги Казахстана в соседнем отеле. Можешь переехать". Подошел к Надеину: "Поскольку не можем договориться о контракте, то давайте я перейду в команду, которая готова меня взять и дает вот такие условия". В ответ услышал: "Ты же у нас лидер. Как мы можем тебя бесплатно отпустить?". Сумма компенсации, которую я услышал, была для меня болезненной. Откуда она взялась? У меня четыре месяца контракта оставалось.

В итоге прилетели в Украину - ни футбола, ничего. Нас же тогда "посадили на сухой паек". Рассчитались с нами по 24 февраля. Потом еще в марте какая-то минимальная "капнула", и все. Никто не парился, как мы, что мы и где мы. Нам говорили: "Идет война, войдите в положение". Однако в наше положение никто не захотел входить. У кого-то семьи, дети... Где-то надо жить и что-то есть.

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- То есть вы считаете, что должны были получать свое по контракту, даже несмотря на войну?

- Ну, смотрите, были команды Первой и Второй лиги, где выплачивались хотя бы минимальные суммы. Никто их не оставил со словами: "Лавочка закрыта, разбирайтесь сами". Отношение к людям также имеет влияние. Почему из готового боевого коллектива, который шел в середине таблицы, осталось футболистов восемь? Остальные перешли в команды, где им больше платили и как-то поощрили.

Когда человек пять месяцев сидит без зарплаты, а ему предлагают бонусы и еще что-то, конечно, он будет, в первую очередь, думать о себе и своей семье, не о ком-то, - рассказал Сергийчук.