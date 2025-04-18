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Ворскла и Александрия определились со стартовыми составами на матч УПЛ
Начало игры - в 13:00
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" и "Александрия" будут открывать 25-й тур УПЛ в Полтаве. Наставники обеих команд определились со стартовым составами на игру.
"Ворскла": Исенко, Фернан, Пердута, Скляр, Авдили, Кане, Павлюк, Малыш, Крупский, Островский, Хрипчук,
Запасные: Ющишин, Челядин, Мякушко, Иеде, Бацула, Ндукве.
"Александрия": Ермаков, Кравченко М, Калюжный, Ковалец К, Мишнев, Шепелев, Теди Цара, Копына, Шабанов, Козак,
Запасные: Долгий, Булеца, Кулаков, Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Шостак, Макаренко.
Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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