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Ворскла и Александрия определились со стартовыми составами на матч УПЛ

Премьер-лига

Начало игры - в 13:00

Ворскла и Александрия определились со стартовыми составами на матч УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" и "Александрия" будут открывать 25-й тур УПЛ в Полтаве. Наставники обеих команд определились со стартовым составами на игру.

"Ворскла": Исенко, Фернан, Пердута, Скляр, Авдили, Кане, Павлюк, Малыш, Крупский, Островский, Хрипчук,

Запасные: Ющишин, Челядин, Мякушко, Иеде, Бацула, Ндукве.

"Александрия": Ермаков, Кравченко М, Калюжный, Ковалец К, Мишнев, Шепелев, Теди Цара, Копына, Шабанов, Козак,

Запасные: Долгий, Булеца, Кулаков, Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Шостак, Макаренко.

Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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