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Ротань вернулся и продолжает делать нервы грандам. УПЛ. 25 тур. Ворскла - Александрия 1:3
Александрия без проблем и в своем стиле обыграла Ворсклу
vorskla.com.ua
Календарь 25-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимала "Александрию".
Затяжная кризисная серия полтавчан затянулась. Команда потерпела три поражения подряд, причем все три – дома, вследствие чего полтавчане опустились в зону переходных матчей.
Сегодня Максимов выставил максимально оборонительный состав (вышел даже Фернан). При двух центрбеках коуч полтавчан максимально насытил среднюю линию, выставив троих полузащитников, которые больше играют на оборону.
"Александрия" в прошлом туре в скандальном матче с неназначенным пенальти не смогла обыграть "Рух", чем воспользовался "Шахтер", сократив отставание от "горожан" до одного очка.
У гостей вместо дисквалифицированного Кампоса место в центре обороны рядом с Шабановым занял Копына. Зато вернулся на свое законное место Калюжный. Безерры и Филиппова все еще нет, и их места в стартовом составе заняли Козак и Ковалец (снова).
Отдельно стоит отметить, что сам Ротань также из-за перебора желтых был на трибунах, а непосредственно с бровки командой руководил его помощник Сергей Кравченко.
Матч дважды откладывался из-за тревоги в Полтаве и начался на час позже, но все- таки начался.
"Ворскла" активно включилась в игру и уже на 2-3 минутах создала два неплохих момента – после хорошей закидушки в штрафную Кане с хорошей позиции решил почему-то не бить, а скидывать партнеру, и зря. Ну а затем после углового Павлюк головой чуть не замкнул дальнюю – не хватило сантиметров роста.
Ну а на 6-й минуте команды снова отправились в укрытие – снова тревога прервала матча.
Ну а после рестарта, чуть ли не с первого касания "Александрия" открыла счет – традиционный розыгрыш низом углового, удар Мишнева метров с 22-х Исенко тянет, но Ковалец совершенно один на добивании (защита "Ворсклы" пошла "на выход") с пары метров затолкал в сетку.
Получив преимущество в один мяч, гости начали играть в свою игру, приглашая показать себя хозяевам, у которых совершенно ничего не получалось в атаке. А "Александрия", не создавая много, продолжала реализовывать свои моменты.
На 36-й Малыш привез – поскользнулся у свой штрафной, потерял мяч, и гости, выскочив 4 в 3, по-хоккейному разыграли лишнего с ударом Цары.
Ну а уже в компенсированную минуту снова все тот же Цара оказался в нужном месте – после прострела Шепелева Крупский так выносил мяч, что круглый попал в албанца и залетел в сетку. 3:0 к перерыву в пользу гостей.
Второй тайм больше нужен был для статистики. Нет, конечно "Ворскла" пыталась что-то придумать в атаке, но все эти потуги уверенно снимались обороной "Александрии", которая продолжала просто вязать игру и доигрывать поединок. Хотя одну действительно классную атаку полтавчане провели, и она стала голевой.
После прострела с фланга Пердута сыграл хитро – сделал замах, но не пробил, а продлил на дальнюю, где Ндукве и расстрелял ворота. Другое дело, что этот гол полтавчан случился уже на 74-й минуте и времени придумать что-то еще практически не оставалось.
В итоге, 3:1 – уверенная победа Александрии, которая справилась без двух своих лидеров и продолжает нервировать грандов, набирая свои очки и сохраняя диспозицию и с "Динамо" и с "Шахтером".
Ну а "Ворскла" - календарь у команды Максимова не самый сложный, но с такой игрой как сегодня у полтавчн могут быть большие проблемы.
Посмотрим, сезон накатывает на финиш, который обещает быть очень интересным.
25-й тур УПЛ, сезон 2024/25
18 апреля, Полтава, стадион "Ворскла"
Судья: Александр Афанасьев (Харьков)
"Ворскла" (Полтова) – ФК "Александрия" 1:3
Голы: Ндукве (74) - Ковалец (7), Цара (36, 45+1)
Предупреждения: Челядин, Бацула - Кравченко
"Ворскла": Исенко, Фернан (Бацула, 46), Крупский, Пердута, Скляр, Авдили (Челядин, 69), Кане (Мякушко, 69), Малыш (Ндукве, 46), Хрипчук, Островский (Иеде, 30), Павлюк
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Цара (Шостак, 81), Копына, Калюжный, Мишнев (Беляев, 61), Шепелев (Смирный, 61), Мартынюк, Козак (Джевани, 61), Ковалец (Кулаков, 75)
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