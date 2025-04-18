Старт матча Ворскла - Александрия откладывается из-за воздушной тревоги

18 апреля состоится первый матч 25-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" примет "Александрию".

Поединок в Полтаве должен был начаться в 13:00, но из-за воздушной тревоги старт игры был отложен. Отбой тревоги прозвучал в 12:38, и новый старт матча был запланирован на 13:30.

Однако, в 12:48 прозвучала повторная сирена, и начало матча снова откладывается.

UPD: в 13:26 прозвучал отбой тревоги, новое время начало матча - 14:05.

Добавим, что на UA-Футбол доступен текстовый онлайн поединка.