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Старт матча Ворскла - Александрия откладывается из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено

Поединок в Полтаве должен был начаться в 13:00

Старт матча Ворскла - Александрия откладывается из-за воздушной тревоги

shakhtar.com

Новина українською

18 апреля состоится первый матч 25-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" примет "Александрию".

Поединок в Полтаве должен был начаться в 13:00, но из-за воздушной тревоги старт игры был отложен. Отбой тревоги прозвучал в 12:38, и новый старт матча был запланирован на 13:30.

Однако, в 12:48 прозвучала повторная сирена, и начало матча снова откладывается.

UPD: в 13:26 прозвучал отбой тревоги, новое время начало матча - 14:05.

Добавим, что на UA-Футбол доступен текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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