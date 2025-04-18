Карпаты – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Первое львовское дерби после подписания договора об "объединении". 31 декабря 2024 было объявлено, что во Львове со следующего сезона будет только одна команда - "Карпаты", а "Рух" сосредоточится на подготовке молодежи. Прошло несколько месяцев и речи об исчезновении клуба Козловского в следующем сезоне нет. Более того, игрокам "Руха" пообещали повышенные премиальные за матч с "Карпатами". Так что нас ожидает горячее львовское дерби, каким оно и было осенью в матче первого круга.

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Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Рух" состоится в субботу, 19 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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