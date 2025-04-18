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Карпаты – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Первое львовское дерби после подписания договора об "объединении". 31 декабря 2024 было объявлено, что во Львове со следующего сезона будет только одна команда - "Карпаты", а "Рух" сосредоточится на подготовке молодежи. Прошло несколько месяцев и речи об исчезновении клуба Козловского в следующем сезоне нет. Более того, игрокам "Руха" пообещали повышенные премиальные за матч с "Карпатами". Так что нас ожидает горячее львовское дерби, каким оно и было осенью в матче первого круга.

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Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Рух" состоится в субботу, 19 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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