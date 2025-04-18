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"Не знаю, стоит ли говорить, чтобы не насмешить людей". Раскрыта премия Вереса за выход в УПЛ

Премьер-лига

Сумма, которая может удивить

"Не знаю, стоит ли говорить, чтобы не насмешить людей". Раскрыта премия Вереса за выход в УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук, которы ныне выступает за второлиговый "Тростянец", вспомнил сумму премию, которую "красно-черные" получили за выход в УПЛ в сезоне 2020/21.

- Какой была премия за выход "Вереса" в УПЛ?

- Да даже не знаю, стоит ли ее называть, чтобы никого не насмешить. На всю команду - 1 000 000 гривен. Это делилось между игроками, тренерским штабом и персоналом, - сказал Сергийчук в интервью изданию Украинский футбол.

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Напомним, "Верес" выиграл золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/21 под руководством Юрия Вирта.

На данный момент команду возглавляет Олег Шандрук. Ровенчане занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 24 матчах.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
18.04.2025 в 14:45
что-то не смешно....
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
18.04.2025 в 14:45
что-то не смешно....
Ответить
1
0

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