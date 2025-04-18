В Оболони прокомментировали слухи о возможном увольнении Шищенко

В начале апреля в СМИ появилась информация, что руководство "Оболони" предъявило главному тренеру Сергею Шищенко строгие требования: в случае потери очков в матчах УПЛ с "Ингульцем" и "Черноморцем" он может быть отправлен в отставку.

Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал эти сообщения.

"Пытаюсь не обращать внимания на слухи. Но при случае отмечу, что в "Оболони" никто никаких ультиматумов руководителю Сергею Шищенко не выдвигал. Клубное руководство ему полностью доверяет. В команде – рабочая обстановка, замечательный микроклимат, подтвердивший два последних поединка – с "Ингульцем" и "Черноморцем", в которых были добыты важные победы.

Мы все надеемся, что Шищенко, у которого действующий контракт еще на 2,5 года, доработает его до конца", - сказал Резниченко для Sport.ua.