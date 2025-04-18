Премьер-лига
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Сразу после возвращения на поле. Александрия открыла счет в игре с Ворсклой
В который раз в сезоне благодаря стандарту
Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко
Сегодня проходит матч 25-го тура украинской Премьер-лиги Украины между "Ворсклой" и "Александрией".
На 6-й минуте встречи команды ушли в раздевалки из-за начала воздушной тревоги, а уже после возвращения на поле гости быстро вышли вперед. На добивании после углового удачно сыграл Кирилл Ковалец и, таким образом, вывел "Александрию" вперед.
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