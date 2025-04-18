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Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Колос"
Представители разных частей турнирной таблицы. Команды, которые ведут борьбу за разные цели: "Шахтер" - за чемпионство, "Колос" - за окончательное сохранение прописки в элите украинского футбола. Оба коллектива подходят к этому противостоянию после побед: "горняки" на неделе переиграли криворожский "Кривбасс" (2:1), а ковалевцев в последнем туре уверенно одолели "Левый Берег" (2:0).
Первая встреча этих клубов в текущей кампании УПЛ завершилась минимальным триумфом дончан - со счетом 1:0. В целом, в своей истории "Колосу" еще ни разу не удавалось победить донецкую команду.
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 25-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Колос" состоится в субботу, 19-го апреля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Арена Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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