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Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

Представители разных частей турнирной таблицы. Команды, которые ведут борьбу за разные цели: "Шахтер" - за чемпионство, "Колос" - за окончательное сохранение прописки в элите украинского футбола. Оба коллектива подходят к этому противостоянию после побед: "горняки" на неделе переиграли криворожский "Кривбасс" (2:1), а ковалевцев в последнем туре уверенно одолели "Левый Берег" (2:0).

Первая встреча этих клубов в текущей кампании УПЛ завершилась минимальным триумфом дончан - со счетом 1:0. В целом, в своей истории "Колосу" еще ни разу не удавалось победить донецкую команду.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 25-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Шахтар"Шахтер" - "Колос" Колос состоится в субботу, 19-го апреля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Арена Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция матча Левый Берег - Колос
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
18.04.2025 в 17:52
А когда в Киевской области появился стадион Арена Львов.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
18.04.2025 в 17:52
А когда в Киевской области появился стадион Арена Львов.
Ответить
0
0

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