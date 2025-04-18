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Легионер Александрии оформил дубль в ворота Ворсклы перед перерывом
Прорвало
Олександрія
Вингер "Александрии" Теди Цара дважды забил в концовке первого тайма в матче 25-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы".
Свои голы албанский легионер "желто-черных" провел на 36-й и 45+1 минутах.
Таким образом, на перерыв "Александрия" ушла, ведя со счетом 3:0.
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