Директор Оболони - об игре с Динамо: Наша команда будет играть на победу

Директор "Оболони" Александр Резниченко поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в рамках 25-го тура УПЛ.

В каждом матче футболисты "Оболони" настраиваются на победу. Не станет исключением и сегодняшний поединок, хотя подопечные Сергея Шищенко прекрасно знают о силе динамовцев, их желании вернуть себе чемпионский титул, что заставляет действовать через не могу. Имидж соперника служит для "Оболони" лишь дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и прыгнуть выше головы.

Польза от противостояний с грандом украинского футбола, прежде всего, заключается в том, что ты убеждаешься чего стоишь на самом деле, над чем еще надо работать. Конечно, футболисты "Оболони" помнят о крупном поражении от земляков в первом круге. Надеюсь, что были сделаны правильные выводы. Добавляют им уверенности в своих силах две победы подряд в чемпионате над соседями в турнирной таблице — "Ингульцом" и "Черноморцем".