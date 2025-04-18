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Директор Оболони - об игре с Динамо: Наша команда будет играть на победу
Пивовары верят в свои силы перед игрой с лидерами чемпионата
footballhub
Директор "Оболони" Александр Резниченко поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в рамках 25-го тура УПЛ.
В каждом матче футболисты "Оболони" настраиваются на победу. Не станет исключением и сегодняшний поединок, хотя подопечные Сергея Шищенко прекрасно знают о силе динамовцев, их желании вернуть себе чемпионский титул, что заставляет действовать через не могу. Имидж соперника служит для "Оболони" лишь дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и прыгнуть выше головы.
Польза от противостояний с грандом украинского футбола, прежде всего, заключается в том, что ты убеждаешься чего стоишь на самом деле, над чем еще надо работать. Конечно, футболисты "Оболони" помнят о крупном поражении от земляков в первом круге. Надеюсь, что были сделаны правильные выводы. Добавляют им уверенности в своих силах две победы подряд в чемпионате над соседями в турнирной таблице — "Ингульцом" и "Черноморцем".
Напомним, что "Оболонь" сыграет с "Динамо" сегодня, в пятницу 18-го апреля. Матч состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Начало игры в 18.00 по киевскому времени.
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На данный момент "Оболонь" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка после 24-х матчей.
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