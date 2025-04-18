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Михавко, Биловар, Ярмоленко. Известны стартовые составы на киевское дерби Динамо - Оболонь
Стартовые составы команд
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В рамках 25-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Динамо": Нещерет, Караваев, Михавко, Биловар, Кабаев, Дубинчак, Михайленко, Буяльский, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Дячук, Тымчик, Герреро, Кремчанин, Пихаленок, Пономаренко
"Оболонь": Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Устименко
Запасные: Федоривский, Рыбка, Осман, Грисьо, Мороз, Близниченко, Слободян, Мединский, Тарануха, Черненко, Теслюк
Напомним, что UA-Футбол проведет
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