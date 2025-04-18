"Будем общаться с руководством", - Максимов после очередного поражения намекает на отставку?

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов намекнул на отставку после проигранного матча 25-го тура УПЛ с "Александрией" (1:3).

"Только вышли, сразу пропустили гол, и потом была какая-то непонятная суматоха на поле. проиграли по игре. Вопросов у меня к ребятам нет. Что умеют - то делают. Конечно, где-то не хватает мастерства. Были настроены на игру, понимали свое положение. После 0:3 "Александрия" уже немного отошла, дала нам играть.

Где-то не идет. Надо принимать решения. Проиграли четыре матча подряд. Пообщаемся с руководством, и приму решение", - сказал Максимов в эфире УПЛ ТВ.