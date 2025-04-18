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"Будем общаться с руководством", - Максимов после очередного поражения намекает на отставку?

Премьер-лига

Ворскла проиграла четыре матча подряд

"Будем общаться с руководством", - Максимов после очередного поражения намекает на отставку?

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов намекнул на отставку после проигранного матча 25-го тура УПЛ с "Александрией" (1:3).

"Только вышли, сразу пропустили гол, и потом была какая-то непонятная суматоха на поле. проиграли по игре. Вопросов у меня к ребятам нет. Что умеют - то делают. Конечно, где-то не хватает мастерства. Были настроены на игру, понимали свое положение. После 0:3 "Александрия" уже немного отошла, дала нам играть.

Где-то не идет. Надо принимать решения. Проиграли четыре матча подряд. Пообщаемся с руководством, и приму решение", - сказал Максимов в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что «Ворскла» находится в зоне переходных матчей – команда занимает 14-е место, имея в активе 21 очко.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
18.04.2025 в 17:17
Нужно быть дебилом что бы уволить сейчас Максимова. "Ворскла програла чотири матчі поспіль". И шо? Кому проиграла? Тренерским командам - Кривбассу и Алексу, крепкой и непотопляемой Заре и денежному мешку Полесью. Следующий соперник - крепкий Верес, но потом лобовые матчи с командами которые занимают позиции от 10 до 16, когда разница у Ворсклы до 10 места - 4 очка. Там в мае как раз будет всё решаться и менять тренера перед решающем отрезком - верх авантюризма. При чём что Максимов знает как в последнем туре сохранять место в УПЛ.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
18.04.2025 в 17:17
Нужно быть дебилом что бы уволить сейчас Максимова. "Ворскла програла чотири матчі поспіль". И шо? Кому проиграла? Тренерским командам - Кривбассу и Алексу, крепкой и непотопляемой Заре и денежному мешку Полесью. Следующий соперник - крепкий Верес, но потом лобовые матчи с командами которые занимают позиции от 10 до 16, когда разница у Ворсклы до 10 места - 4 очка. Там в мае как раз будет всё решаться и менять тренера перед решающем отрезком - верх авантюризма. При чём что Максимов знает как в последнем туре сохранять место в УПЛ.
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