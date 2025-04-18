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"Будем общаться с руководством", - Максимов после очередного поражения намекает на отставку?
Ворскла проиграла четыре матча подряд
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов намекнул на отставку после
"Только вышли, сразу пропустили гол, и потом была какая-то непонятная суматоха на поле. проиграли по игре. Вопросов у меня к ребятам нет. Что умеют - то делают. Конечно, где-то не хватает мастерства. Были настроены на игру, понимали свое положение. После 0:3 "Александрия" уже немного отошла, дала нам играть.
Где-то не идет. Надо принимать решения. Проиграли четыре матча подряд. Пообщаемся с руководством, и приму решение", - сказал Максимов в эфире УПЛ ТВ.
Напомним, что «Ворскла» находится в зоне переходных матчей – команда занимает 14-е место, имея в активе 21 очко.
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