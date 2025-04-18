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Лидер Александрии выбыл до конца сезона
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Фото: Олександрія
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Футболист уже не восстановится до завершения сезона, сообщил тренер Сергей Кравченко в комментарии УПЛ ТВ.
А вот относительно Александра Филиппова, то Кравченко выразил надежду, что нападающий восстановится если не к следующей игре с "Ингульцом" (25 апреля), то сыграет через тур.
Напомним, что "Александрия" идет на 2-м месте в таблице УПЛ, имея в активе после 25 туров 57 очков.
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