  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Александрии выбыл до конца сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Александрии выбыл до конца сезона

Премьер-лига

Новости из лазарета горожан

Лидер Александрии выбыл до конца сезона

Фото: Олександрія

Новина українською

"Александрия" до конца сезона потеряла одного из своих лидеров, вингера Хуана Безерру, который получил травму в матче прошлого тура с Рухом (1:1).

Футболист уже не восстановится до завершения сезона, сообщил тренер Сергей Кравченко в комментарии УПЛ ТВ.

А вот относительно Александра Филиппова, то Кравченко выразил надежду, что нападающий восстановится если не к следующей игре с "Ингульцом" (25 апреля), то сыграет через тур.

Напомним, что "Александрия" идет на 2-м месте в таблице УПЛ, имея в активе после 25 туров 57 очков.

По теме
yellow-arrow
Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью
yellow-arrow
Команда не может - Андрей Николаевич Ярмоленко поможет! Динамо открыло счет в матче с Оболонью. ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
Сергей Кравченко ФК Александрия Александр Филиппов Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости