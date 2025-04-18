Лидер Александрии выбыл до конца сезона

" Александрия " до конца сезона потеряла одного из своих лидеров, вингера Хуана Безерру, который получил травму в матче прошлого тура с Рухом (1:1).

Футболист уже не восстановится до завершения сезона, сообщил тренер Сергей Кравченко в комментарии УПЛ ТВ.

А вот относительно Александра Филиппова, то Кравченко выразил надежду, что нападающий восстановится если не к следующей игре с "Ингульцом" (25 апреля), то сыграет через тур.

Напомним, что "Александрия" идет на 2-м месте в таблице УПЛ, имея в активе после 25 туров 57 очков.