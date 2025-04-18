Репетиция перед основным дерби. Игроки Карпат и Руха закончили матч U-19 массовой дракой. ВИДЕО

В пятницу, 18 апреля, состоялся календарный матч чемпионата U -19, в котором "Карпаты" принимали "Рух".

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Голов команды так и не забили (0:0), зато уже в компенсированное ко второму тайму время устроили неплохую потасовку, в которой поучаствовали чуть ли не все игроки с обеих сторон.

В итоге красные карточки получили три футболиста: Александр Фетько ("Карпаты"), Ростислав-Назар Дяк ("Рух") и Юрий Мужиловский ("Рух").

Напомним, что дерби первых команд "Карпат" и "Руха" в рамках УПЛ состоится в субботу, 19 апреля, и начнется в 13:00.

Видео потасовки: