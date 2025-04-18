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Команда не может - Андрей Николаевич Ярмоленко поможет! Динамо открыло счет в матче с Оболонью. ВИДЕО
Динамо открыло счет в матче с Оболонью
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь".
У "Динамо" в первом тайме игра не очень идет, и "Оболонь" временами выглядела даже активнее и опаснее в атаке.
В то же время, "Динамо" все-таки открыло счет на 39-й минуте. Хозяева интересно разыграли штрафной и отличный удар удался Ярмоленко. 1:0 в матче.
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Оболонь".
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