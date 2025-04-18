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Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью
Дело сделано?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь".
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У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.
Ну а в начале второго тайма Ванат заработал пенальти и на 55-й минуте сам же его реализовал. 2:0.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Оболонь".
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