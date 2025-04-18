Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью

В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь".

У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.

Ну а в начале второго тайма Ванат заработал пенальти и на 55-й минуте сам же его реализовал. 2:0.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Оболонь".