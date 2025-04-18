  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью

Премьер-лига

Дело сделано?

Сам заработал - сам забил. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Оболонью

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь".

Читайте такжеКоманда не может - Андрей Николаевич Ярмоленко поможет! Динамо открыло счет в матче с Оболонью. ВИДЕО

У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.

Ну а в начале второго тайма Ванат заработал пенальти и на 55-й минуте сам же его реализовал. 2:0.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Оболонь".

По теме
yellow-arrow
Команда не может - Андрей Николаевич Ярмоленко поможет! Динамо открыло счет в матче с Оболонью. ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
yellow-arrow
Репетиция перед основным дерби. Игроки Карпат и Руха закончили матч U-19 массовой дракой. ВИДЕО
Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости