Буяльский забил третий гол Оболони. Ассист у Герерро. ВИДЕО

В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь".

У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.

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Ну а в начале второго тайма Ванат заработал пенальти и сам же его реализовал.

А на 66-й минуте Буяльский забил и третий гол – ассистом отметился Герреро, который вышел на замену!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Оболонь".