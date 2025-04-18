УПЛ. Динамо – Оболонь 3:0. В киевском дерби без интриги

Программу пятницы в 25-м туре УПЛ закрывали очным поединком "Динамо" и "Оболонь". Киевское дерби происходило на фоне хороших результатов обеих команд в последних матчах.

Что касается стартовых составов, то в "Динамо" не сыграли из-за дисквалификации Владимир Бражко и Денис Попов, в заявку на матч попал Тимчик, залечивший травму. В центре защиты Попова сменил Беловар. Сергей Шищенко решил сыграть в 3 центрбека и с двумя быстрыми фрвардами.

Более активно начала матч "Оболонь". Удар издалека с левого фланга от Бычека Нещерет парировал на дальнюю прямо на ногу Ильину, но тот не попал в ворота.

Груша отдал на Стасюка, который приблизился к Нещерету и пробил мимо дальней штанги. Второй хороший момент в матче от "пивоваров".

Через несколько минут Стасюк с границы штрафной пробивал в дальний угол, но и на этот раз не попал. Опасный удар Груши после передачи Стасюка заблокировали защитники.

Ярмоленко в фирменном стиле накрутил защитника, сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол – Марченко перевел на угловой.



"Динамо" создало гол буквально на ровном месте. Буяльский и Дубинчак разыграли штрафной удар, Владислав отдал на Ярмоленко, который с 20 метров попал точно в верхний левый угол. Без шансов для Марченко. 1:0.

До конца тайма запомнилось лишь заброс Бцяльского на Дубинчака, на который Владислав не успел.

В первые 25 минут преимуществом владела Оболонь, которая создала 2-3 момента, однако не реализовала их. Далее "Динамо" перехватило инициативу и повело в счете благодаря индивидуальному мастерству Ярмоленко.

На старте второго тайма игровым преимуществом владело "Динамо". Ванат отдал хорошую передачу на Буяльского, не попавшего в створ ворот. Тот же Ванат обыграл Приймака и Владислав сфолил в своей штрафной. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти и забил свой 15-й гол в УПЛ в текущем сезоне. 2:0.

После второго забитого гола Шовковский сменил находившихся под угрозой дисквалификации Ярмоленко и Кабаева в случае получения предупреждений.

Достаточно быстро "бело-синие" забили в третий раз. После вброса аута от "Оболони" Герреро запрессинговал соперника, отобрал мяч и отпасовал на Буяльского, который отметил свое продление контракта с Динамо точным ударом. 3:0.

Через несколько минут хорошую передачу Слободяна замкнул в падении Теслюк, но попал в стойку ворот.

Заключительная десятиминутка прошла в спокойном темпе: одни не могли, а другим уже ничего не было нужно. Перед финальным свистком подачу с левого фланга завершал ударом головой Близниченко, но Нещерет потянул этот удар.

Команда Сергея Шищенко показала неплохую игру в первом тайме, но не смогла реализовать свои моменты. Динамовцы на классе отличились трижды и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу. Для "Оболони" вся борьба за выживание еще впереди.

25-й тур УПЛ

Киев. "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" - "Оболонь" 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 56 (пен.), Буяльский, 67.

"Динамо": Нещерет - Караваев, Михавко, Беловар, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко (Рубчинский, 70), Буяльский (Пихалонок, 69) - Ярмоленко (Герреро, 64), Ванат (Лучкевич, 81), Кабаев (Волошин, 64)

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Виттенчук (Мороз, 63), Курко (Слободян, 63), Груша (Мединский, 77) - Бычек (Близниченко, 64), Устименко (Теслюк, 46).



Предупреждения: Дубинчак, 15, Ванат, 57, Рубчинский, 90+3 – Ильин, 29.