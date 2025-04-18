И какой красивый. Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам за Динамо в УПЛ. ВИДЕО

В рамках 25-го тура УПЛ " Динамо " в пятницу, 18 апреля, принимает "Оболонь". Счет 3:0 к середине первого тайма.

Первый гол динамовцев шикарным ударом после розыгрыша штрафного забил Андрей Ярмоленко.

Для Андрея Николаевича этот гол стал 113-й гол в чемпионатах Украины за "Динамо". Он повторил рекорд бывшего форварда команды Сергея Реброва (у которого есть еще 10 голов за "Шахтер").

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В общем табеле о рангах бомбардиров УПЛ 35-летний Ярмоленко занимает 4 место, перед ним располагаются лишь Евгений Селезнев (117 голов), а также Сергей Ребров и Максим Шацких, в активе которых по 123 забитых мяча.