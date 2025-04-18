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Ванат забил свой 15-й гол в текущем сезоне УПЛ, Буяльский - 80-й гол за Динамо. ВИДЕО

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Ванат забил свой 15-й гол в текущем сезоне УПЛ, Буяльский - 80-й гол за Динамо. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат забил гол с пенальти в матче 25-го тура УПЛ против "Оболони" (3:0).

Для форварда это 15-й гол в текущем сезоне УПЛ – он укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона (у Судакова и Гуцуляка по 11 голов).

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Третий гол "Динамо" забил полузащитник Виталий Буяльский. Это его 80-й гол за киевлян в 353 матчах. Также в его активе 62 ассиста.

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