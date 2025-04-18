Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Оболони: Вообще не заслужили проиграть Динамо. Возможно, лучший матч под моим руководством
Оболонь проиграла Динамо 0:3
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер " Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).
"Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискну даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством.
Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей.
Где-то не хватает мастерства и дисциплины", – сказал Щищенко.
Популярное сейчас
- Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- В Трабзонспоре приняли решение по украинскому футболисту
- Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Комментарии 1