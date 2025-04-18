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Коуч Оболони: Вообще не заслужили проиграть Динамо. Возможно, лучший матч под моим руководством

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь проиграла Динамо 0:3

Коуч Оболони: Вообще не заслужили проиграть Динамо. Возможно, лучший матч под моим руководством

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер " Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).

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"Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискну даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством.

Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей.

Где-то не хватает мастерства и дисциплины", – сказал Щищенко.

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Сергей Шищенко Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
18.04.2025 в 22:05
языками проще всего трепать.счёт на табло.без вопросов.заслужили,не заслужили???.это относится и к остальным любителям поговорить.в том числе и из шахтёра
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Комментарии 1
aleks68
18.04.2025 в 22:05
языками проще всего трепать.счёт на табло.без вопросов.заслужили,не заслужили???.это относится и к остальным любителям поговорить.в том числе и из шахтёра
Ответить
0
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