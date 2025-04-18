Коуч Оболони: Вообще не заслужили проиграть Динамо. Возможно, лучший матч под моим руководством

Главный тренер " Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).

"Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискну даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством.

Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей.

Где-то не хватает мастерства и дисциплины", – сказал Щищенко.