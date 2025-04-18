Михавко: Благодарим Андрея Николаевича

Центрбек "Динамо" Тарас Михавко в эфире Football Hub прокомментировал победу над "Оболонью" (3:0) в рамках 25-го тура УПЛ.

– Уверенная победа, но первый тайм складывался не столь идеально, поскольку у «Оболони» было несколько неплохих моментов.

– Да, первый тайм складывался нелегко для нас, могли и пропустить. Были такие досадные моменты – не накрывали правильно игроков, допускали досадные ошибки, ловили нас на контратаках. Но благодарим Андрея Николаевича, забил гол, и нам стало легче. А уже после перерыва довели игру до победного завершения.

– Именно на этих контратаках и делался акцент тренерским штабом в перерыве?

– Конечно. Думаю, все видели, что «Оболонь» очень хорошо выбегала в контратаки, и на второй тайм мы выходили с тем акцентом, чтобы меньше допускать брак, когда атакуем, и надежнее действовать в обороне. Можно сказать, сделали выводы и во втором тайме уже сыграли хорошо.

- Первый забитый мяч – это домашняя заготовка, такой розыгрыш наигрывался на тренировках?

– Мы наигрывали это неоднократно – вчера на тренировке в том числе.