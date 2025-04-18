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Михавко: Благодарим Андрея Николаевича
Защитник Динамо - о матче с Оболонью
fcdynamo.com
Центрбек "Динамо" Тарас Михавко в эфире Football Hub прокомментировал
– Уверенная победа, но первый тайм складывался не столь идеально, поскольку у «Оболони» было несколько неплохих моментов.
– Да, первый тайм складывался нелегко для нас, могли и пропустить. Были такие досадные моменты – не накрывали правильно игроков, допускали досадные ошибки, ловили нас на контратаках. Но благодарим Андрея Николаевича, забил гол, и нам стало легче. А уже после перерыва довели игру до победного завершения.
– Именно на этих контратаках и делался акцент тренерским штабом в перерыве?
– Конечно. Думаю, все видели, что «Оболонь» очень хорошо выбегала в контратаки, и на второй тайм мы выходили с тем акцентом, чтобы меньше допускать брак, когда атакуем, и надежнее действовать в обороне. Можно сказать, сделали выводы и во втором тайме уже сыграли хорошо.
- Первый забитый мяч – это домашняя заготовка, такой розыгрыш наигрывался на тренировках?
– Мы наигрывали это неоднократно – вчера на тренировке в том числе.
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