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Михавко: Благодарим Андрея Николаевича

Премьер-лига

Защитник Динамо - о матче с Оболонью

Михавко: Благодарим Андрея Николаевича

fcdynamo.com

Новина українською

Центрбек "Динамо" Тарас Михавко в эфире Football Hub прокомментировал победу над "Оболонью" (3:0) в рамках 25-го тура УПЛ.

– Уверенная победа, но первый тайм складывался не столь идеально, поскольку у «Оболони» было несколько неплохих моментов.

– Да, первый тайм складывался нелегко для нас, могли и пропустить. Были такие досадные моменты – не накрывали правильно игроков, допускали досадные ошибки, ловили нас на контратаках. Но благодарим Андрея Николаевича, забил гол, и нам стало легче. А уже после перерыва довели игру до победного завершения.

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– Именно на этих контратаках и делался акцент тренерским штабом в перерыве?

– Конечно. Думаю, все видели, что «Оболонь» очень хорошо выбегала в контратаки, и на второй тайм мы выходили с тем акцентом, чтобы меньше допускать брак, когда атакуем, и надежнее действовать в обороне. Можно сказать, сделали выводы и во втором тайме уже сыграли хорошо.

- Первый забитый мяч – это домашняя заготовка, такой розыгрыш наигрывался на тренировках?

– Мы наигрывали это неоднократно – вчера на тренировке в том числе.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
18.04.2025 в 21:46
Дедовщина какая-та в дырявом королевстве!
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
18.04.2025 в 21:46
Дедовщина какая-та в дырявом королевстве!
Ответить
0
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