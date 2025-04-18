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Буяльский: Наигрывали комбинацию. Хорошее исполнение Андрея – он молодец
Не Андрей Николаевич
fcdynamo.com
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский в эфире Football Hub прокомментировал п
– Голом, можно сказать, отметили подписание нового контракта?
– Можно сказать и так. Но самое главное, что команда выиграла – это важнее, что я забил.
- Победа была достигнута, но старт поединка получился довольно нервным, когда вполне могли пропускать дважды.
- Согласен, что с начала игры и где-то до 30-й минуты была какая-то нервозность. Много теряли мячи и пропускали контратаки. Это случалось из-за того, что где-то принимали неправильные решения, где-то спешили как можно быстрее забить, а это не удавалось. А после гола Андрея Ярмоленко появилась уверенность, и так, как мы провели второй тайм, должны были играть с самого начала.
– А нервозности добавляют заключительные поединки сезона?
- Нервозность была из-за того, что соперник играл с тремя центральными защитниками, а в общей сложности было пять игроков обороны, и трудно было преодолевать оборону. Хотелось поскорее забить или хотя бы завершить атаку ударом, и от этого случаются такие ошибки.
– В третьем поединке подряд в конце первого тайма разыгрываются голевые комбинации на Ярмоленко. Это уже становится традицией?
– Мы наигрывали эту комбинацию на тренировке, и все получилось. Отмечу хорошее исполнение Андрея – он молодец.
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