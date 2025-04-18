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Буяльский: Наигрывали комбинацию. Хорошее исполнение Андрея – он молодец

Премьер-лига

Не Андрей Николаевич

Буяльский: Наигрывали комбинацию. Хорошее исполнение Андрея – он молодец

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский в эфире Football Hub прокомментировал победу над "Оболонью" (3:0) в рамках 25-го тура УПЛ.

– Голом, можно сказать, отметили подписание нового контракта?

– Можно сказать и так. Но самое главное, что команда выиграла – это важнее, что я забил.

- Победа была достигнута, но старт поединка получился довольно нервным, когда вполне могли пропускать дважды.

- Согласен, что с начала игры и где-то до 30-й минуты была какая-то нервозность. Много теряли мячи и пропускали контратаки. Это случалось из-за того, что где-то принимали неправильные решения, где-то спешили как можно быстрее забить, а это не удавалось. А после гола Андрея Ярмоленко появилась уверенность, и так, как мы провели второй тайм, должны были играть с самого начала.

– А нервозности добавляют заключительные поединки сезона?

- Нервозность была из-за того, что соперник играл с тремя центральными защитниками, а в общей сложности было пять игроков обороны, и трудно было преодолевать оборону. Хотелось поскорее забить или хотя бы завершить атаку ударом, и от этого случаются такие ошибки.

– В третьем поединке подряд в конце первого тайма разыгрываются голевые комбинации на Ярмоленко. Это уже становится традицией?

– Мы наигрывали эту комбинацию на тренировке, и все получилось. Отмечу хорошее исполнение Андрея – он молодец.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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