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Шовковский: Ошибки, которые мы делаем, могу объяснить нервами и ответственностью
Динамо обыграло Оболонь
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог
"Можно сказать, что на старте очень смело шли вперед и допускали ошибки, чем мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы отрабатывали. Он добавил спокойствия и уверенности, а во втором тайме дожали соперника. В целом, результатом доволен, а игрой недоволен.
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Гол Ярмоленко? Мы отрабатывали такой розыгрыш, и хорошо, что у нас получилось это реализовать.
Безусловно, на финишной прямой увеличивается психологическая нагрузка, и это влияет. Но те ошибки, которые мы делаем, я могу объяснить именно нервами и ответственностью. Важная победа за пять туров до конца чемпионата, хотя еще есть области, где нужно работать", – сказал Шовковский.
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