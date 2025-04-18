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Шовковский: Ошибки, которые мы делаем, могу объяснить нервами и ответственностью

Премьер-лига
Обновлено

Динамо обыграло Оболонь

Шовковский: Ошибки, которые мы делаем, могу объяснить нервами и ответственностью

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Оболонью" (3:0).

"Можно сказать, что на старте очень смело шли вперед и допускали ошибки, чем мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы отрабатывали. Он добавил спокойствия и уверенности, а во втором тайме дожали соперника. В целом, результатом доволен, а игрой недоволен.

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Гол Ярмоленко? Мы отрабатывали такой розыгрыш, и хорошо, что у нас получилось это реализовать.

Безусловно, на финишной прямой увеличивается психологическая нагрузка, и это влияет. Но те ошибки, которые мы делаем, я могу объяснить именно нервами и ответственностью. Важная победа за пять туров до конца чемпионата, хотя еще есть области, где нужно работать", – сказал Шовковский.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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