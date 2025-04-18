Защитник Динамо рассказал о "приятных ожиданиях" от матча с Шахтером

Центрбек "Динамо" Тарас Михавко в эфире Football Hub поделился ожиданиями от матча с «Шахтером», который состоится через неделю в 26-м туре УПЛ.

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– Впереди матч с "Шахтером". Какие ожидания?

- Приятные, с нетерпением ждем игры. Противостояние двух топ-клубов Украины, и будем делать все от себя зависящее, чтобы выиграть.

– В таблицу заглядываете? Это давит или, наоборот, вдохновляет?

- Ну как сказать – все показывают, обсуждают это. Всё в наших руках.