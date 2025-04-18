Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО

Украиснкий комментатор и журналист Роман Бебех высказался относительно разговорной речи на русском языке тренерами украинских команд во время матчей.

Триггером стало то, что в матче 25-го тура "Динамо" - "Оболонь" (3:0) главный тренер хозяев Александр Шовковский обратился к одному из игроков своей команды на русском языке, на что отреагировал Бебех в эфире УПЛ ТВ.

"Ну и снова, уважаемые, русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что все это с пылу с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома.

Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) будет штрафовать тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда гимна. Думаю, что стоит обращать внимание на это, всем нам, не только комментатору матча", – сказал Бебех.