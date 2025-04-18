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Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

И снова о языке

Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО

ФК Динамо

Новина українською

Украиснкий комментатор и журналист Роман Бебех высказался относительно разговорной речи на русском языке тренерами украинских команд во время матчей.

Триггером стало то, что в матче 25-го тура "Динамо" - "Оболонь" (3:0) главный тренер хозяев Александр Шовковский обратился к одному из игроков своей команды на русском языке, на что отреагировал Бебех в эфире УПЛ ТВ.

"Ну и снова, уважаемые, русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что все это с пылу с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома.

Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) будет штрафовать тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда гимна. Думаю, что стоит обращать внимание на это, всем нам, не только комментатору матча", – сказал Бебех.

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Александр Шовковский Роман Бебех Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
19.04.2025 в 00:12
динама это прорасиская команда которой руководит предатель и враг Украины кремлевский ублюдок суркис. Тренер это второй человек в команде. Поэтому не удивительно что и гнида шавковский потыкая своему шефу говорит на языке нашего врага!
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Комментарии 3
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Manowar (Харьков)
19.04.2025 в 00:12
динама это прорасиская команда которой руководит предатель и враг Украины кремлевский ублюдок суркис. Тренер это второй человек в команде. Поэтому не удивительно что и гнида шавковский потыкая своему шефу говорит на языке нашего врага!
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911+ (Харків)
18.04.2025 в 23:39
Ну тут ситуація така... Він звертається до свого підлеглого на робочому місці. Не в барі і не біля авто поза базою. На перший погляд, - буває!, з часом и пройде, але ж молодому підлеглому може бути вкрай неприємно. Коли робиш замовлення в інтернет-магазині і тобі телефонують російською, ну.. навіть не намагаючись виказати повагу до співрозмовника, - воно якось не приємно. Чи не так? В нас саме ситуація "керівник - підлеглий"
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Лекарь (село Дарниця)
18.04.2025 в 23:07
А чому це роман бебех не звернувся до кдк після попереднього матчу? Дивний тип. Там Шовковський обіцяв російською мовою купити окуляри Тарасу Михавку. То нехай поскаржиться на Шовковського, бо той досі не купив окуляри! Ця інфа - 100%! Тарас Михавко досі без окулярів!
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