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Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО
И снова о языке
ФК Динамо
Украиснкий комментатор и журналист Роман Бебех высказался относительно разговорной речи на русском языке тренерами украинских команд во время матчей.
Триггером стало то, что в матче 25-го тура
"Ну и снова, уважаемые, русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что все это с пылу с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома.
Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) будет штрафовать тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда гимна. Думаю, что стоит обращать внимание на это, всем нам, не только комментатору матча", – сказал Бебех.
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