Игра забывается, перформанс Ярмоленко остается в истории. Козыри Динамо в дерби с Оболонью

Весенним пятничным вечером киевляне после работы и всех дел могли не ехать на отдых домой, а направляться на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского, чтобы насладиться другим видом досуга, а именно киевским дерби. "Динамо" принимало "Оболонь".

Игра началась под "аккомпанемент" атак считавшихся гостями киевлян, а хозяева и фавориты в бело-синих футболках не играли компактно, чем изрядно "пощекотали нервы" главному тренеру Александру Шовковскому. То, как "Оболонь" начала матч – это респект, игроки действовали спокойно, играя на мяче, поднимали голову, думали, не спешили, что и принесло преимущество на старте матча. Лучшая защита – это нападение, по такой простой схеме играли "пивовары". Они не прижимались к своим воротам, терпели и ждали "обрезки" в центре поля или удачного перехвата. "Динамо" "волнами накатывало" на ворота соперника, но штиль наступал очень быстро, и гости в выездной черной форме могли "отодвигать" мяч от собственных ворот.

18-летний голкипер "Оболони", которым уже заинтересовал неназванный клуб французской Лиги 1, снова демонстрировал свой уровень, сделав несколько эффектных, а главное – эффективных сейвов, среди самых красивых – после удара Ярмоленко, первого удара Ярмоленко.

После середины первого тайма "Оболонь" по непонятным причинам (физическая усталость или добавление темпа от "Динамо") начала играть "низким блоком", почти не выбегая в контратаку, результат - пропущенный мяч. Буяльский разыграл мяч с Дубинчаком со штрафного, и левый защитник идеально выкатил во "вторую линию", в которой находился один Ярмоленко, и тот идеальным ударом установил преимущество в счете. На перерыв команды ушли с единственным забитым мячом на двоих.

После небольшого отдыха Сергей Шищенко, наставник "пивоваров", сделал одну замену, и вместо Дениса Устименко на поле вышел более скоростной тёзка Денис Теслюк. Но начало второго тайма хозяева начали солиднее первого, попытка передачи "рабоной" от Ярмоленко – лишнее тому доказательство. Роналдиньо не хотел оставаться незамеченным.

"Оболонь", хоть и играла с номинальной пятеркой защитников, а учитывая полузащитника Курка, для которого позиция в защите тоже не чужда, все равно не ставила "автобус", и даже чего-то похожего на это не было замечено на поле. Данило Карась часто выбегал вперед и "клевал" игрока, который находился с мячом. В общем, команда выглядела симпатично и даже после второго пропущенного с пенальти атаковала. Теслюк добавлял "остроты", создав несколько опасных моментов, затем его за это "наругает" защитник бело-синих Тарас Михавко. А Андрей Николаевич говорил, что старших нужно уважать, может, Тарас не слышал.

Третий мяч забил тот, кто не мог не отличиться после знакового события, капитан Виталий Буяльский продлил контракт с "Динамо" до лета 2027 года. Он и закончил пятничный по-настоящему киевский вечер, в котором были Оболонь, Карась и победа киевского Динамо, возможно, поэтому на трибунах и был замечен Артем Владимирович Милевский. Это о поддержке бело-синих, а вот одних из главных и звездных болельщиков "Оболони", а также параллельно известных в Украине ютуб-блогеров на трибунах видно не было, "грифоны" остались без поддержки "львов".

Уверена по счету победа хозяев, однако по самой игре сразу не скажешь, что окончательный результат должен быть разгромным. Если у кого-то закрадутся сомнения по этому поводу, достаточно будет "заглянуть" в статистику, а там - 13:12 по ударам по воротам и преимущество 3:5 по угловым, но, к сожалению, "Оболонь" не "Арсенал", хотя эти названия безусловно близки друг к другу.

"Динамо" будет готовиться к важнейшему матчу весны с донецким "Шахтером", но до этого съездит на кубковый матч против "Буковины" во Львов. Оболонь продолжает борьбу за сохранение прописки в УПЛ и будет готовиться в домашних стенах Оболонь-Арены принять львовские Карпаты.