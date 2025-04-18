Шовковский - о матче с Оболонью: Будем откровенны, соперник создал нам определенные проблемы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Оболонью" (3:0).

- Почему вашей команде так тяжело дался первый тайм? Это "Оболонь" так хорошо играла или причина в других факторах – психологическая нагрузка, давление?

- Прежде всего поздравляю болельщиков с важной победой! Будем откровенны, счет не отражает порядок действий на футбольном поле. Когда мы разбирали игру команды "Оболонь", делали акценты на взаимодействиях и перемещении игроков, и в этом плане мы должны организованнее играть в первую очередь в тех фазах, когда мы контролировали мяч, а когда теряли – мы должны были правильно располагаться на футбольном поле. В этом плане была недоработка и, как следствие, мы давали возможность выходить сопернику в стремительные контратаки и могли пропустить в начале игры. Будем откровенны, соперник создал нам определенные проблемы.

Хорошо, что сработало наработка при организации штрафного удара, эта домашняя заготовка. Она повлияла на наши действия. В перерыве мы сделали некоторые замечания игрокам, более спокойно контролировали игру и второй гол разгрузил давление. Мы смотрим другие чемпионаты, видим, какие там непростые матчи, в том числе для фаворитов. Последние матчи влияют на матчи в турнирной таблице, и нам очень важно было победить.

Результатом я доволен, а к качеству игры у меня есть вопросы.

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– На сколько матчей дисквалифицирован Попов?

– Насколько я понимаю регламент, прямая красная карточка за фол последней надежды – это один матч дисквалификации.

- Во время карьеры игрока вы неоднократно играли против Сергея Шищенко. Сейчас вы встретились уже в качестве тренеров. Когда вам было легче?

- Мы встречаемся уже не в первый раз как коллеги по тренерскому цеху. У него есть очень интересные наработки. Хочу пожелать ему реализовывать те замыслы, которые у него есть. А когда было легче… Я сейчас даже не помню, как было, когда я был игроком. Это уже прошлая история, иногда, кажется, что это было в какой-нибудь другой галактике.