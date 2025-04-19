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Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный аутсайдер УПЛ "Ингулец" примет в Александрии на стадионе "Ника" "ЛНЗ". В первом круге победу со счетом 2:0 одержал черкасский клуб.

Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "ЛНЗ" состоится в воскресенье, 20 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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