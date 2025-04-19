Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Главный аутсайдер УПЛ "Ингулец" примет в Александрии на стадионе "Ника" "ЛНЗ". В первом круге победу со счетом 2:0 одержал черкасский клуб.
Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "ЛНЗ" состоится в воскресенье, 20 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в
Популярное сейчас
- Динамо и Александрия доказывают статус-кво. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Динамо – Оболонь 3:0. В киевском дерби без интриги
- И какой красивый. Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам за Динамо в УПЛ. ВИДЕО
- Системы ВАР не будет. УАФ назначила арбитров на доигровку матча Кривбасс - Шахтер
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше